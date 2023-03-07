الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة وتوجه نصائح للمواطنين: لا تخففوا الملابس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية تعتبر انتقالية بين فصلتي الشتاء والربيع.

وأشارت إلى أن هذه الفترة من المعتاد أن تشهد تغيرات جوية حادة وسريعة، منبهة بأن فرص الأمطار والأجواء الشتوية لم تنتهِ حتى الآن.

ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس وتحديدا في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، كما دعت لقيادة هادئة على أغلب الطرق، لا سيما مع إمكانية انخفاض الرؤية الأفقية.

ودعت لمتابعة النشرات المرورية لمعرفة حالات الطقس في ظل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.