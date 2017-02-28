مدرب مصري يخلف فينجادا في اتحاد الكرة

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يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، التعاقد مع مدرب مصري ليكون مديرا فنيا للجبلاية في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا.

ورحل فينجادا عن الإدارة الفنية لاتحاد الكرة، بعد خيبة فشل منتخب مصر الأول في التأهل لكأس العالم قطر 2022 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

ويبحث اتحاد الكرة، التعاقد مع مدير فني مصري لتطوير المنتخبات الوطنية ووضع خطط واضحة ومحددة المدة.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة هوية المدير الفني للجبلاية خلال الأيام المقبلة لوضع استراتيجية واضحة للنهوض بمستوى الكرة المصرية وبالأخص لفئتي منتخب الشباب والناشئين.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن في الساعات الماضية، تعاقده مع الخبير التحكيمي البرتغالي فيتور بيريرا لخلافة مارك كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام.