تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، قائلا بسخرية إن الأطباء "فتحوا رأسه للتأكد من وجود مخ فيه".

تصريح الرئيس الأمريكي جاء في خطاب وجّهه لرجال الإطفاء في الولايات المتحدة، قائلا: "أنتم حقاً، مؤسسة الإطفاء، أنقذتم حياتي، لقد عدت من رحلة خارجية بعدما غبت ليومين وقد شعرت بصداع فظيع".

وأضاف بايدن: "حسناً، على أي حال كان عليهم أن يفتحوا رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي مخ".

وتابع: "دعوا المزاح جانبا، ما حدث هو أنني كنت أعاني من تمدد في الجمجمة في وقت حدوث عاصفة ثلجية، وكان يجب أن تُجرى العملية على الفور، والطبيب الذي كان سيفعلها كان أفضل طبيب في الجوار، وقد كان في مركز والتر ريد الطبي، لأنه كان يجري عمليات عدة، ولم أستطع الوصول إليه".

BIDEN: "I was diagnosed with having a — anyway — they had to take the top of my head off a couple times to see if I had a brain..." pic.twitter.com/1qQSZtTTUw