وكالة الطاقة الذرية: تأمين محطة زابوروجيا النووية أولوية قصوى

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفائيل جروسي"، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في تجنب وقوع حادث نووي؛ يؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة في محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة نووية التي تعرضت للقصف عدة مرات في سياق الحرب في أوكرانيا.

وقال جروسي - في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حسبما نقل مركز إعلام الأمم المتحدة - إنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة أمن وأمان نووي حول محطة الطاقة النووية، لكنه أكد أن جهوده لتأمين ذلك لن تتوقف.

وتساءل جروسي عن الجدية بشأن السلامة والأمن النوويين إذا لم يتم إنشاء منطقة حماية وسلامة نووية حول المحطة النووية الموجودة في منطقة قتال نشط.

وقال إن الخطوات مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه أكد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إتمامه، مضيفا أن الأنشطة النووية تنمو في كل مكان في العالم بما يضيف مسؤوليات متزايدة على عاتق الوكالة.

وذكر أن العالم يكتشف المساهمات متعددة الأوجه للعلوم والتقنيات النووية، ليس فقط في مجال الطاقة النووية، ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية البيئة وصحة الإنسان.