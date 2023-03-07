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الخارجية الصينية: بكين تأمل أن تحقق أوروبا استقلالا استراتيجيا حقيقيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 10:12 ص

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن بكين تأمل في أن تحقق أوروبا استقلالا استراتيجيا حقيقيا، ملمحا إلى أن بكين تتمنى للدول الأوروبية أن تنأى بنفسها عن الولايات المتحدة.

وأكد تشين، على هامش جلسة مؤتمر الشعب الوطني، أن "العلاقات الصينية - الأوروبية ليست موجهة نحو أطراف ثالثة أو تعتمد عليها أو تخضع لها".

وأوضح أن "الصين تعتبر الاتحاد الأوروبي دائما شريكا استراتيجيا شاملا، وتدعم التكامل الأوروبي.. نأمل أن تتعلم أوروبا، بعد أن مرت بمحنة الحرب في أوكرانيا، من آلامها وأن تحقق بالفعل استقلالا استراتيجيا واستقرارا طويل الأمد".

وأضاف تشين: "أننا على استعداد للعمل مع الجانب الأوروبي للالتزام بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، والتغلب على جميع أنواع الاضطرابات والصعوبات، والاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأوروبا، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار واليقين والطاقة الإيجابية في العالم المضطرب".


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