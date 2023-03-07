مبابي: سنتأهل أمام بايرن ميونيخ

تحدث نجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي على المباراة المصيرية التي ستجمعه غدًا أمام فريق بايرن ميونيخ، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد أيضًا مبابي على سعادته في تخطى النجم إدينسون كافاني، ليصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في تصريحات: «لم أضغط على نفسي من أجل التسجيل في الدقائق الأخيرة، كنت أعلم أنني سأسجل، ولم أرغب في فرض ذلك».

وأضاف: «الهدف جاء في النهاية، وهذا أمر رائع، لقد تطورت كلاعب، لقد تغيرت كثيرًا، اللعب هنا أمر خاص بالنسبة لنا».

وواصل: «لم أكن أصدق لو قيل لي إنني سأحطم الرقم القياسي لهداف باريس سان جيرمان مع شارة الكابتن، إنه إنجاز شخص، ولكنني هنا من أجل الإنجازات الجماعية».

وأردف: «شكرًا لجميع زملائي في الفريق، ومدربي، والإدارة والمشجعين الذين قدموا لي كل شيء هنا، نحن ذاهبون إلى ميونخ للتأهل، نحن مصممون، لقد استعدنا الثقة».

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.