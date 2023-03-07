أستراليا تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث تصادم المروحيتين في كوينزلاند



أصدر مكتب سلامة النقل الأسترالي، تقريرا أوليا بشأن حادث تحطم طائرتي هليكوبتر

في مدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند في يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.



وأفاد التقرير بأن قائد طائرة الهليكوبتر، التي تسمى "XKQ" في التقرير، بدأ رحلته قبل وقوع الحادث بـ5 دقائق، وكان يحلق فوق الماء في اتجاه الشاطئ بالقرب من مهبط الطائرات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وقال قائد المروحية الأخرى، المشار إليها باسم "XH9"، والذي نجا من الحادث، إنه لم يسمع مكالمة لاسلكية قبل وقت قصير من الحادث من طيار "XKQ".



وأوضح التقرير أن "هذا لا يعني بالضرورة أنه لم يتم إجراء مكالمة لاسلكية من الأساس، حيث سيخضع هذا الموضوع لتحليل مفصل من قبل مكتب السلامة الأسترالي".



ووفقا للتقرير، لاحظ ركاب على متن الطائرة المروحية "XH9"، أن راكبا حاول تحذير الطيار لفظيا"، وبعدما لم ينجح، قام راكب أخر بتنبيهه جسديا".



وأكد قائد المروحية "XH9"، أنه تم تنبيهه إلى المروحية الأخرى من قبل أحد الركاب، لكنه لم ير المروحية "XKQ" وهي تقترب قبل وقوع الاصطدام".



وأكد أنجوس ميتشل، كبير مفتشي مكتب سلامة النقل الأسترالي أن "هذا التقرير الأولي صدر من أجل تفصيل ملابسات هذا الحادث المأساوي، لكننا لم نتوصل إلى نتائج بعد".



وأضاف أن "النتائج التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالعوامل المساهمة في هذا الحادث، سيتم تفصيلها في تقرير نهائي عندما نختتم تحقيقنا".



وتابع أن "التحقيق سينظر عن كثب في القضايا التي واجهها الطياران في رؤية المروحية الأخرى"، منوها بأن التحقيق سيتجاوز على نطاق أوسع قضايا المكالمات الإذاعية والرؤية.



وكان الحادث قد أسفر عن مقتل الزوجين البريطانيين ديان ورون هيوز، وقائد المروحية "XKQ" وامرأة تبلغ من العمر 36 عامًا من ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.