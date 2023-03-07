وزير الزراعة الروسي: موسكو لديها 30 مليون طن حبوب متاحة للتصدير خلال الموسم الجديد

قال وزير الزراعة الروسي ديمتري برتوشيف، إن بلاده سيكون لديها حوالي 30 مليون طن من الحبوب متاحة للبيع من محصول الموسم الزراعي الحالي، بفضل المحصول القياسي وتباطؤ الصادرات في بداية موسم التصدير.



وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية، أن صادرات الحبوب للموسم الحالي تقدر بما بين 55 و60 مليون طن.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه في حين تواجه روسيا مشكلات في استيراد البذور الزراعية، فإنها تحقق اكتفاء ذاتيا من الحبوب الرئيسية بنسب تتراوح بين 70 و90%.



وقال الوزير، إن روسيا ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور زيت عباد الشمس خلال السنوات القليلة المقبلة.



في الوقت نفسه، فإن الموقف أصعب بالنسبة لتقاوي بنجر السكر والبطاطس، حيث تنتج البلاد 3% من تقاوي بنجر السكر و9% من تقاوي البطاطس، وتحتاج إلى تقليص اعتمادها على هذه الواردات.



ورفض وزير الزراعة التعليق على مستقبل اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، قائلا إنه لا يفيد روسيا.