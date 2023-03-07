مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للأزمة الروسية الأوكرانية

دعا مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء فوري للأزمة الروسية الأوكرانية، وإيجاد حل سياسي عاجل للنزاع من خلال الوسائل الدبلوماسية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الثلاثة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة.

جاء ذلك في البيان الختامي لمجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اختتم أعمال اجتماعه الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة بدعوة كريمة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترأسه الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش على مدى يومين الملفات المطروحة على جدول الأعمال، والتي جاء على رأسها ملف الأزمة الروسية الأوكرانية والأمن السيبراني، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد المجلس دعمه لجهود رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لمنع المزيد من تصعيد هذا الصراع الخطير، وكذلك دعمه لإيلاء مزيد من الاهتمام لبناء السلام بعد انتهاء الحرب في المنطقة بما في ذلك إعادة بناء أوكرانيا ووضع هيكل أمني دولي دائم، معربا عن قلقه البالغ إزاء الآثار الإنسانية والاقتصادية والتنموية والبيئية والاجتماعية والمالية المتزايدة للأزمة الأوكرانية ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا والدول المجاورة ولكن على الصعيد العالمي خصوصًا بالنسبة للبلدان النامية.

وأفاد البيان الختامي، والذي حمل عنوان "إعلان البحرين"، بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام، ولا سلام أو تنمية بدون احترام حقوق الإنسان، ورحب المجلس باقتراح الملك حمد بن عيسى بإنشاء مؤسسة لدعم عمل مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة.