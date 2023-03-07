النائب نادر مصطفى: تغيير المنظومة التشريعية لتتواكب مع متغيرات الصحافة ومواقع التواصل أمر ضروري

أكد النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن مجال الإعلام المصري يشهد تطورا كبيرا.

وذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم الكثير من التطور على مستوى الإعلام الوطني، فيوجد الآن قناة إخبارية على أعلى مستوي من الدقة والتميز، وهي قناة "القاهرة الإخبارية"، وكذلك القناة الوثائقية، بالإضافة إلي المسلسلات والأفلام التي ترفع الوعي للمواطن.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي الجمعي".

وأضاف النائب نادر مصطفى، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دوراً مهماً للغاية، ولذلك يجب تغير المنظومة التشريعية والبنية التشريعية لمواكبة هذه التغيرات، مضيفاً أن المُشرع حريص كل الحرص على حدوث هذا النوع من التطور، وهو ما أفرز عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال إنه على نقابة الصحفيين دوراً كبيراً في الارتقاء بالمهنة والممارسات الصحفية، والنقابة تقوم حالياً برعاية أعضائها، من خلال مشروع العلاج، وتوفير البيئة المناسبة للصحفيين لممارسة عملهم في ظل التطور الكبير الذي يشهده الإعلام.

أدار الحوار خلال الصالون أدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كل من النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وفيولا فهمي، الكاتبة الصحفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.