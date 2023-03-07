استطلاع لمؤسسة جالوب: ارتفاع شعبية رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان لـ61% في فبراير

يلقي غالبية الباكستانيين باللوم على الحكومة الائتلافية في ارتفاع معدل التضخم في بلد يكافح من أجل تعزيز الموارد المالية وتجنب التخلف عن السداد، في حين ارتفعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء السابق عمران خان قبل الانتخابات.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب، ونشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 62% من 2000 مشارك شملهم الاستطلاع ألقوا باللوم على الحركة الديمقراطية الباكستانية التي تقود الحكومة في الاضطرابات الاقتصادية والتضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في ستة عقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الاستطلاع ارتفاع معدلات تأييد رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى 61٪ في فبراير الماضي، مقارنة بـ36٪ في يناير 2022.

وكان تحالف أحزاب بقيادة شهباز شريف أطاح بعمران خان من رئاسة الحكومة في أبريل 2022 عبر تصويت بسحب الثقة.

واتخذ شهباز شريف وحكومته منذ ذلك الحين قرارات صعبة برفع أسعار الطاقة والضرائب لإحياء برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي.

وتراجعت شعبية شهباز شريف إلى 32٪ في فبراير ، مقارنة بـ 51٪ في يناير 2022.