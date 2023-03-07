إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على معهد التخنيون

وجهت إسرائيل اتهاما إلى إيران، بمسؤوليتها عن هجوم إلكتروني تعرض له معهد التطبيقات والهندسة في حيفا.

وقالت وحدة السايبر الإسرائيلية، في بيان: "إيران تقف وراء هجوم إلكتروني واسع على معهد التطبيقات والهندسة في حيفا"، وفق موقع "النشرة" اللبناني.

وكان موقع "واللا"، قد أكد في فبراير الماضي، أن أكبر معهد تقني وتكنولوجي في إسرائيل والمعروف باسم "التخنيون" قد تعرض لهجوم سيبراني استهدف حواسيب المعهد، وطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات.

وذكر الموقع العبري أن المجموعة التي قامت بالاختراق الإلكتروني تدعى "دارك بيت" قد طالبت بالحصول على 70 قطعة "بيتكوين" وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل (الشيكل= 0.28 دولار أمريكي).

يذكر أن عمليات الاختراق الإلكترونية بين إسرائيل وإيران تثور من وقت لآخر، ففي يناير من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية باختراق قراصنة إيرانيين مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.

وأوضحت أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.