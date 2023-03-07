استمرارا لمسلسل المستريحين بصعيد مصر، استغلت مديرة إحدى المدارس بمركز طما بمحافظة سوهاج منصبها وعلاقتها بالمدرسين والعاملين بالمدرسة، وقامت بالحصول على أموال منهم دون وجه حق، بزعمها توظيفها بتجارة المواد الغذائية، واستطاعت الاستيلاء على مليون و700 ألف جنيه مقابل أرباح شهرية 25% من جملة المبلغ، ولكنها أخلفت وعودها.



وأعربت "منى.ع"، مدرسة من مركز طما وإحدى الضحايا لـ"الشروق"، عن دهشتها من الواقعة وأن تتعرض للنصب والاستيلاء على أموال منها بتلك الحجة، فقد كانت تثق بمديرتها ثقة عمياء، وتعرفها منذ سنوات، وقد أعادت للآخرين أرباح الفترات الماضية مما جعلها تثق بها، كما أن الإقبال متزايد على شراء السلع الغذائية مما اكسبها مصداقية أيضا، فجمعت أموالها وأموال زوجها وباعت الذهب الخاص بها وحصلت على 300 ألف جنيه سلمتها للمديرة، والآن هي لا تعلم مصير أموالها، مرددة "شقى عمري مش عارفة عنه حاجة".



وأضافت "ماجدة.ت"، إحدى الضحايا لـ"الشروق"، أنها أيضا وثقت بالمديرية، وذلك عقب وجود آخرين حصلوا على أكثر من 25% أرباح، فوضعت أموالها محاولة منها أن تسطيع مواجهة تقلبات المعيشة، والاستعداد لتجهيز ابنتها، فجمعت 260 ألف جنيه وسلمتها للمديرة، مرددة "عندي ثقة برد الأموال".



ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية، أن المتهمة في واقعة النصب، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعداد مذكرة للشئون القانونية وضم تحقيقات النيابة العامة بها، وقد تم صدور قرار بوقف المذكورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات ضدها.



وكان اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورد بلاغ لمركز شرطة طما، بتحرير محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعوة "كريمة.ف.ف.م"، 55 عاما، مدرسة بمدرسة طما، و15 آخرين، يقيمون جميعا بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، بتضررهم من المدعوة " سماح.ع.ع.ع"، 41 عاما، مدير بمدرسة طما، وتقيم بناحية دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مليون و700 ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية تخطت 25% إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.



وعلى الفور تشكلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج للتحري وضبط المتهمة عقب التحقق من صدق البلاغ بواسطة تحريات البحث، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وبصحة أقوال المدعيين، وتعهدت برد المبالغ المالية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المتهمة.