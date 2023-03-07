سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: تنفيذ برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد أفضل طريقة لتخفيف معاناة اللبنانيين

قال سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف إن أفضل طريقة للتعامل مع التدهور الاقتصادي بالبلاد وتخفيف معاناة اللبنانيين هي تنفيذ برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي والقيام بكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق نهائي معه.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الاثنين، عقب لقاءه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر الحكومة اللبنانية.

وأضاف طراف أن المباحثات اليوم كانت بناءة مع ميقاتي حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس جديد للبلاد وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد.

وأكد أن ميقاتي جدد التزامه بإيجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان.

وأوضح أن هناك تفهما مشتركا بأن الاتحاد الأوروبي حريص على الدعم، مشيرا إلى أن مجمل التدابير والإجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين.

وقال طراف: "نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع أنها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكن سيوجد أشخاص يتعين عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا موضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار".