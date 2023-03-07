زلزال تركيا المدمر يغيّر لون بحيرة تاريخية في كهرمان مرعش

أدى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا قبل شهر، إلى تغيّر لون بحيرة "يشيل غوز" إحدى أجمل المعالم الطبيعية في ولاية كهرمان مرعش "مركز الزلزال".



البحيرة التي تبعد عن مركز المدينة 60 كيلومترا، تحول لونها إلى البني عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة وكان مركزه كهرمان مرعش، وفق وكالة الأناضول.



ويتضح الفارق الكبير بين مظهر البحيرة قبل وبعد الزلزال، خلال مقارنتها بالمشاهد الأرشيفية التي التقطتها عدسات الأناضول في السابق.



وفي معرض تعليقه على ذلك، قال المهندس الجيولوجي محمد قورو تشاي، إن "هذا التغير في لون البحيرة أمر طبيعي ولا داعي للقلق".



وأضاف قورو تشاي أن البحيرة ستعود لاحقاً إلى لونها الطبيعي البراق.



وحول سبب ظاهرة تغيّر لون البحيرة، قال المهندس الجيولوجي إنه يعود إلى تحرك الرسوبات في قاع البحيرة واختلاطها بمياهها.



وفي 6 فبراير الماضي ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.