بكين: تدهور العلاقات بصورة أكبر بين الصين وأمريكا سيسفر عن عواقب كارثية

قال وزير الخارجية الصيني كين جانج، على هامش جلسة العام الحالي لمؤتمر الشعب الوطني، إن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين بصورة أكبر سوف يكون له "عواقب كارثية".



وأضاف متحدثا عن "العواقب الكارثية" أنه "إذا لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على المكابح، واستمرت في الإسراع على المسار الخاطئ، فلن يكون هناك أي قدر كاف من سياج الحماية يمكن أن يمنع الخروج عن المسار، وبالتأكيد سوف يكون هناك صراع ومواجهة".



ووفقا لكين، فإن وجهة نظر واشنطن بشأن بكين "مشوهة بشكل خطير".



وأضاف أن أمريكا تعتبر الصين" عدوها الرئيسي وأكبر تحد جيو سياسي أساسي".



وأوضح أن نتيجة هذا الافتراض هو أن "السياسة الأمريكية-الصينية انحرفت بالكامل عن المسار العقلاني والسليم".



وذكر كين، أنه على الرغم من أن واشنطن تتحدث عن المنافسة، فإنها في الحقيقة تريد قمع الصين في جميع المجالات.



ودعا كين لعودة العلاقات بين القوتين العالميتين للمسار الصحيح، قائلا إن ذلك ليس خيارا ولكنه ضرورة.