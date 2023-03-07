أول تعليق من وزير الخارجية القطري بعد تعيينه رئيسا للوزراء

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علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على قرار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء البلاد.

وكتب على "تويتر": "تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء".

وأضاف: "أسأل المولى عز وجل التوفيق، وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا، والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لأمير قطر".

وأصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، بأن "يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".