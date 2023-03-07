متحدث أسوان: عائلة عباس العقاد رحبوا بتحويل منزله لمزار سياحي

علق محمد حسن، المتحدث الرسمي باسم محافظة أسوان، على تفاصيل تحويل منزل الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد إلى مزار سياحي وثقافي، مؤكدًا أن العلماء والمفكرين هم القوة الناعمة في مصر ومحافظة أسوان تهتم بهم، وتحويل المنزل لمزار مهم لمحبي المفكر العقاد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدكتور أشرف عطية رفع الأمر إلى رئيس الوزراء، ووجه بالحفاظ على المنزل وتحويله مزار سياحي، وتم تشكيل لجنة من مدير الإسكان والهيئة الهندسية وجامعة أسوان لتطوير المنزل، مؤكدًا أن هذا يعكس جدية الدولة في الحفاظ على المنزل.

وأوضح المتحدث باسم محافظة أسوان، أنه لم يصل له أي معلومة بخصوص امتناع أهل عباس العقاد من الخروج من المنزل، مؤكدا أنه كان هناك ترحيب من الأهل لتحويل البيت لمزار سياحي وثقافي.