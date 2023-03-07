واصلت صادرات الصين الانخفاض في بداية عام 2023، مما يعكس التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 6.8% في الفترة يناير- فبراير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وجاء الانخفاض السنوي في الصادرات أبطأ من نسبة 9.9% المسجلة في ديسمبر الماضي، وأيضا أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين أشاروا إلى انخفاض بنسبة 9.4%.

ورغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني، تراجعت الواردات بنسبة 10.2% خلال فترة الشهرين، وهي نسبة أسوأ من التراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 7.5% والتوقعات بتراجع بنسبة 5.5%.

ونتيجة لذلك، أظهر الميزان التجاري فائضا بنحو 117 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 81.8 مليار دولار.

وعادة ما تجمع الإدارة العامة للجمارك الصينية بيانات شهري يناير وفبراير معا، لتجنب التشوهات التي تسببها عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إن من المرجح أن ينخفض الفائض التجاري في وقت قريب.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أشار إلى دعم بسيط نسبيا للسياسة هذا العام، ولكن من المتوقع أن تتعافى الواردات حيث أنعش إلغاء سياسة صفر- كوفيد السفر، وبالتالي في الطلب على الوقود.