الرئاسة الروسية: لا نعترف بسقف سعر برميل النفط

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تعترف بسقف سعر برميل النفط الذي حددته لها مجموعة السبع، مشيرا إلى أن موسكو تتبع مصالحها فيما يتعلق بهذه المسألة.

وتعليقا على بيان أمريكي بأن السقف السعري على النفط الروسي يعمل بشكل جيد، قال بيسكوف: "لقد اتخذنا تدابيرنا الخاصة ردا على السقف السعري، ونحن بالطبع لا نعترف بأي سقف ونعمل بطريقة لا تضر مصالحنا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف سعري وأن بلاده تعمل بناء على مستوى أسعار السوق في الوقت الراهن.

وأضاف بيسكوف: "لقد حددت دول مجموعة السبع سقفا سعريا لنفطنا، ولكن من ناحية أخرى لا يبدو أنه يوجد سقف سعري ويتضح هذا من المستوى الحالي للأسعار".

يُذكر أن وزارة الطاقة الروسية أعلنت مؤخرا اتخاذ قرار بخفض إنتاج النفط الروسي بواقع 500 مليون برميل يوميا في مارس الجاري. وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع فرضوا في ديسمبر 2022 سقفا لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومنعوا شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها في حال بيع النفط الروسي بأعلى من هذا السقف.

كما فرضت الدول الغربية اعتبارا من 5 فبراير 2023 سقفا لسعر إمدادات المشتقات النفطية من روسيا عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وعند 45 دولارا للمنتجات التي تباع بخصم.

وردا على هذه الخطوات، فرضت موسكو حظرا في الأول من فبراير الماضي على بيع نفطها ومنتجاته للدول التي تلتزم بالسقف السعري.