مصدر بمستشفى قليوب: إصابة 17 شخصا إثر انحراف قطار عن مساره في محطة قليوب

قال مصدر بمستشفى قليوب، إن أعداد مصابي حادث خروج قطار عن مساره بمحطة قليوب بلغ 17 شخصا، وجار تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمستشفى قليوب العام.

وأوضح المصدر أنه لم يتم تسجيل وفيات جراء الحادث، مشيرا إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين من جراء الحادث على الفور.

وشهدت محطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية وقوع حادث تصادم قطار رقم 15984 موعد 7 مساء بمنطقة قليوب المحطة؛ إثر تصادم القطار بصدادات المحطة؛ ما أدى إلى انحرافه عن مساره، وأدى إلى وقوع عدد من ضحايا الركاب والمصابين جارى نقلهم للمستشفيات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة ببلاغ ناظر محطة قليوب، بانحراف قطار رقم 15984 موعد 7 مساء عن مساره، ووقع ضحايا ومصابين؛ إثر اصطدام القطار بصدادات المحطة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وجار فحص الحادث، ونقل الضحايا والمصابين للمستشفيات.