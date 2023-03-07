هل تؤثر تداعيات الزلزال على نتائج الانتخابات التركية؟

مع إعلان تحالف المعارضة التركية ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل، تبرز تساؤلات الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الشهر الماضي وتداعياته الاقتصادية على سلوك الناخبين، وبالتالي حظوظ كل من الحزب الحاكم وتحالف المعارضة المعروف أيضا بـ"تحالف الطاولة السداسية" في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي هذا الإطار، قالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، إن الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا أسفر عن مقتل نحو 45 ألف شخص، وتشريد الملايين في ما يقرب من 12 مدينة تركية، خلف أضرارا بنحو 34 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي، أي ما يقرب من 4% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، مضيفة: " لكن التكلفة غير المباشرة للزلزال قد تكون أعلى بكثير، ولن يكون التعافي سهلا".

وبحسب التقرير، يرى الاقتصاديون أن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد ستزداد سوءا بسبب الزلزال ويمكن أن تحدد مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل.

وقدر الاتحاد التركي للمؤسسات والأعمال التكلفة الإجمالية لأضرار الزلزال بـ84.1 مليار دولار، حصة الإسكان منها تبلغ نحو 70.8 مليار دولار، مع خسارة 10.4 مليار دولار من الدخل القومي.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات رسمية، بأن معدل نمو الاقتصاد التركي بلغ 5.6% العام الماضي، لكنه كان يتباطأ حتى قبل الزلزال، حيث تسببت السياسات النقدية في ارتفاع التضخم، مما أدى إلى أزمة في العملة تسببت في فقدان الليرة 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وأوضح الاتحاد التركي للمؤسسات والأعمال أن المحافظات الأكثر تضررا من الزلزال تضم حوالي 15% من سكان تركيا، ويساهمون بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و11% من ضريبة الدخل و14% من الدخل عبر أنشطة الزراعة ومصائد الأسماك.

وقالت سيلفا ديميرالب أستاذة الاقتصاد بجامعة كوتش في إسطنبول إن "النمو الاقتصادي سيتباطأ في البداية لكنني لا أتوقع ركودا بسبب الزلزال"، وتابعت: "لا أتوقع أن يكون التأثير على النمو الاقتصادي أكثر من 1 إلى 2%".

وكانت ميزانية الحكومة لعام 2023، والتي صدرت قبل الزلزال، خططت لزيادة الإنفاق في عام الانتخابات، متوقعة عجزا قدره 34.9 مليار دولار، كما أعلنت الحكومة عن بعض الإجراءات التي قال محللون إنها تهدف إلى تعزيز شعبية أردوغان، بما في ذلك زيادة بنحو 55% في الحد الأدنى للأجور والتقاعد المبكر وقروض الإسكان.

واعتبر الاقتصاديون أن الوضع المالي لتركيا قوي، فعجز ميزانيتها عند مقارنته بإنتاجها الاقتصادي، أقل من عجز الأسواق الناشئة الأخرى مثل الهند والصين والبرازيل، ما يوفر للحكومة مجالا للإنفاق.

ورأت سيلفا بهار بازيكي، وهي محللة اقتصادية في وكالة بلومبرج إن الإنفاق المتوقع في العام الحالي المرتبط بالزلازل يقدر بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، لكنه قد يصل في النهاية إلى 5.5%.

وجرت العادة أن تلجأ الحكومات لسد عجز الميزانية عن طريق تحمل المزيد من الديون أو زيادة الضرائب، ويقول الاقتصاديون إن كلاهما خياران محتملان، لكن الضرائب بعد الزلزال موضوع حساس في البلاد، ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في عام الانتخابات.

وأدخلت تركيا، بعد الزلزال المدمر عام 1999، "ضريبة الزلزال" كإجراء مؤقت، في البداية، للمساعدة في تخفيف الأضرار الاقتصادية، لكنها أصبحت فيما بعد ضريبة دائمة، ما أثار القلق في البلاد من أن الدولة ربما تكون قد أهدرت تلك الإيرادات الضريبية.

وقال أردا تونكا، الخبير الاقتصادي، إنه "تم استخدام الأموال التي تم جمعها للتأهب للزلازل في مشاريع مثل تشييد الطرق والبنية التحتية، وما إلى ذلك، بخلاف التأهب للزلازل".

وتابع: "بعبارة أخرى، لم يتم وضع أي خطوات للحد من الآثار الاقتصادية لمثل هذه الكوارث".

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018، صوتت غالبية المحافظات الأكثر تضررا من الزلزال، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من أفقر المناطق في تركيا لصالح أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، لكن في بعض تلك المحافظات كان فوزهم بأغلبية ضئيلة.

وخلصت دراسة أجرتها سيلفا ديميرالب والأكاديميون إيفرين بالتا من جامعة أوزيجين وسيدا ديميرالب من جامعة إيسيك، إلى أنه في حين أن الحزبية العالية لناخبي العدالة والتنمية "تشكل عائقًا قويا لانشقاق الناخبين، فإن الإخفاقات الاقتصادية والديمقراطية يمكن أن تقلب التوازن".

وأضافت أن النتائج تظهر أن المشاركين في الاستطلاع الذين أفادوا بقدرتهم على تغطية نفقاتهم من المرجح أن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية الحالي مرة أخرى، ومع ذلك، بمجرد أن تدفع الأوضاع الاقتصادية الأشخاص إلى ما دون خط الفقر، تزداد إمكانية الانشقاق".

ووفقا للدراسة، ربما يسمح ذلك لأحزاب المعارضة بكسب الأصوات "فضلا عن الانقسامات القائمة على الهوية التي يمكن ان تستهدف الناخبين غير الراضين عن الوضع الاقتصادي والسياسي.

ويرى المحللون أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير التداعيات الاقتصادية على احتمالات إعادة انتخاب أردوغان، لكن بالنسبة لتونكا، تشكل التداعيات الاقتصادية للزلزال خطرا حقيقيا على فرص الرئيس التركي.

وأوضح تونكا إن "حجم الزلزال الاجتماعي التركي أكبر بكثير من الزلزال التكتوني، وهناك (شد للحبل) بين الحكومة والمعارضة، ويبدو أن الفائز سيكون غير معروف حتى نهاية الانتخابات".