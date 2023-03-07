وزيرة الهجرة تنفي الاستقطاع من أموال المصريين بالخارج: لا يمكن أن نفكر في الأمر

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن استقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج كلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن «الحكومة حريصة على المصريين في الخارج ومصلحتهم».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة لم ولن تفكر في الأمر، خلال أي مرحلة من المراحل، معقبة: «الحكومة يتم وصفها بأنها ذكية، ولا يمكن تفكر في أي نوع من استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج».

وأشارت إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رجل قانوني من الدرجة الأولى وحريص على ضبط الأوضاع بالمجلس، قائلة إن الحديث دار بين الأعضاء حول تقديم المزيد لصالح المصريين بالخارج.

وأكملت: «البعيد عن العين ليس بعيدًا عن القلب، نحن حريصون على المصريين بالخارج وأبنائهم وأحفادهم، وحرام ننساق وراء شائعات المستهدف منها تقليب المجتمع على بعضه، لا يمكن نكون بهذه البساطة في التفكير، تلك الحكومة أذكى بكثير»، بحسب وصفها.

ونفت المساس بجنيه أو دولار من أموال المصريين بالخارج، مؤكدة حرص الدولة على شعور المصريين بالاستقرار والأمان، وأن الغد أفضل وأحسن، وتعزيز الثقة في مؤسساتهم.

واستنكرت ما تتداوله مواقع التواصل بشأن الاستقطاع: «تكفير فيه سذاجة وبساطة لا يستقيم مع سياسات الحكومة، نحن أذكى من ذلك مش ممكن نفكر في حاجة زي كده، أو نعمل الحاجة وعكسها».

ولفتت إلى أنها تلقت العديد من ردود الأفعال بشأن تلك الشائعات، موضحة أنها متواجدة في كل مجموعات تطبيق «واتساب»، وترد بشكل مباشر وبمنتهى الثقة والصراحة على المواطنين.