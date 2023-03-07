الحكومة الإسبانية تستهدف تحديد حصص للنساء في السياسة والاقتصاد

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وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون اليوم الثلاثاء، يستهدف تقديم فرص متساوية للنساء من خلال تحديد حصص في أعلى مستويات السياسة والاقتصاد، حسبما أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مدريد.

وتسعى الحكومة اليسارية إلى تمرير ما يسمى بـ "قانون التكافؤ"، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

ويعد الهدف هو 40% كحد أدنى للجنسين في المستويات العليا في السياسة والإدارة العامة والجمعيات والشركات الكبرى.

وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو للصحفيين، إن الخطط ستطالب الشركات المدرجة بتحقيق هذا الهدف بحلول أول يوليو 2024.

وأضافت كالفينو، أن المبادرة "تتجاوز كل العراقيل في القطاعين العام والخاص وتؤكد أن إسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تقدما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين".