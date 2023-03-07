تقرير إحصائي: معدل البطالة بين الفلسطينيات ضعف نظيره بين الرجال

قال تقرير إحصائي نشر، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة للنساء الفلسطينيات يقدر بضعف نظيره للرجال، وسط أرقام محدودة لنسبة مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا الأربعاء، أن معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 40% مقابل 20% بين الرجال لعام 2022.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية يبلغ 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2022 مقارنة مع عام 2021، لتبلغ حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل في عام 2022 بعد أن كانت النسبة 17% في عام 2021، فيما تبلغ نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة 71% و69% للعامين 2021 و2022 على التوالي.

وبلغت نسبة النساء اللواتي تم انتخابهن وتعينهن في الانتخابات البلدية الفلسطينية 2021/2022 نحو 21% مقابل 79% للرجال، ولا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال.

إذ أظهرت البيانات لعام 2021 أن نسبة النساء من أعضاء المجلس المركزي تشكل حوالي 23%، و19% من أعضاء المجلس الوطني، و12% من أعضاء مجلس الوزراء هنَ نساء.

وبحسب التقرير، هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 15 محافظاً في السلطة الفلسطينية، فيما 1% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هن من النساء، ونفس النسبة في إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية.

ويبلغ عدد الإناث في فلسطين 2.70 مليون أنثى من مجموع السكان المقدر في منتصف عام 2022، وبنسبة بلغت حوالي 49%، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى.

وترأست النساء حوالي 12% من الأسر في فلسطين في عام 2022، بواقع 12% في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة.