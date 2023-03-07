تأكيد الثقة في معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الانتهاء من التقييم النهائي لمعاملها من قبل فريق التفيش للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وذلك للحصول على شهادة ISO 17025.

وقالت الشركة، إن التقييم استمر لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الخميس الماضي وحتى يوم أمس الاثنين، وذلك من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

وأضافت الشركة، أن الفريق أشاد بالمعامل المؤهلة للحصول على الاعتماد بالإمكانيات المتاحة وأيضا بكفاءة العاملين بالمعامل وبتنفيذ الأعمال المنوطة والموكلة إليهم.

كما أوصى الفريق أيضا بالحفاظ على المستوى الحالي والزيادة المستمرة في عملية التطوير والبحث المستمرة لما هو جديد من تطورات في عالم التحاليل والأجهزة.

كما وجه قطاع الجودة الشكر والتقدير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على دعمه المستمر وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمعامل للوصول على جودة مياه ومواصفات قياسية لها ثقة بين المواطنين.