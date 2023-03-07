تغييرات اضطرارية في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في الدوري العام، وذلك عندما يواجه المقاولون العرب، في الخامسة مساءً، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 من المسابقة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين، إلا أن لديه 3 مباريات مؤجلة، يسعى للفوز بهم، ليكون الفارق 11 نقطة، قبل 14 جولة من النهاية.

ويسعى النادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في بطولة الدوري، بعد التعادل أمام الداخلية في المباراة الأخيرة بهدف لكل فريق، حيث يرغب الأحمر في توسيع فارق النقاط مع أقرب المنافسين، وهما فريقي بيراميدز وفيوتشر، اللذان فشلا في استغلال تعثره الأخير، وتعادل الأول مع الزمالك، وتعادل الثاني مع الإسماعيلي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يعاني من كم كبير من الإصابات، بالإضافة لحالة الإجهاد التي أصابت معظم لاعبيه، في ظل تلاحم جدول المباريات، وخوض مباراة كل يومين، كما أن عين مدربه مارسيل كولر، تنصب على المواجهة المهمة أمام ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا، السبت القادم، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وأحمد قندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر وشادي حسين.