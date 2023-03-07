الأمم المتحدة تبدي قلقها بشأن الاعتقالات في تونس

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية بشأن "الاعتقالات التعسفية" في تونس في صفوف المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين، وإزاء تزايد الحملة ضد المهاجرين.

كما أدان المتحدث "التصريحات العنصرية والمعادية للأجانب الهادفة إلى زيادة الكراهية العنصرية"، وفق ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوقفت السلطات التونسية العشرات من المعارضين والنقابيين والنشطاء في حملة أمنية بدعوى التحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم لخصومه بدوافع سياسية.

وتسبب خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسبوع في مجلس الأمن القومي دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين، في أزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بجانب اتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.

ونفت تونس أي مزاعم بانتهاج سياسة عنصرية تجاه المهاجرين على أراضيها.