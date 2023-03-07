قدّم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، اعتذاره عن تصريح سابق له قال فيه إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم 18 مارس 2023، فيما التاريخ الصواب للاجتماع هو 30 مارس الجاري.

ووجه بدرة الشكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، لـ أحمد موسى لإتاحة الفرصة له من أجل توضيح هذا الخطأ غير المقصود، لافتًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيجتمع يوم 22 من الشهر الجاري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الإثنين، أن هناك استجوابًا لرئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس؛ من أجل توضيح تأثير التضخم على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن مؤسسة فيتش أبرزت دور مصر في أفريقيا، وأشادت بقطاع البتروكيماويات المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدي البلد»، أنه سيتم طرح 10% من شركات الاتصالات أمام الاستثمار الأجنبي.