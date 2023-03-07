مسئول كويتي: نقلنا 648 مقاتلا من الإرهابيين وذويهم من 12 دولة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي منصور عياد العتيبي، اليوم الثلاثاء، أن الكويت قامت في عدة مناسبات بتأمين وتسهيل نقل عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب من النساء والقصر وإيصالهم، بكل يسر وسلاسة، إلى دولهم عبر قاعدة على السالم الجوية.

وقال العتيبي، في كلمة اليوم خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنعقد حاليا في الكويت لمناقشة آخر التطورات الخاصة بجهود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش: "دولة الكويت بالتعاون مع الشركاء الدوليين ساهمت بنقل قرابة 648 مقاتلا وذويهم من 12 دولة من مختلف القارات منذ شهر سبتمبر 2019".

وأوضح العتيبي أن الكويت تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وذلك تزامناً مع دورها الفعال كعضو في التحالف الدولي ضد داعش خلال ترؤسها لهذه المجموعة بمشاركة كل من تركيا وهولندا، إلى جانب استضافتها للعديد من الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ونقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب، من نساء وقصر، المتواجدين في المعسكرات السورية استشعاراً منها من روح المسؤولية وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع الدول الصديقة.

وشدد على التزام الكويت بالتنسيق مع دول التحالف الدولي حول أهمية الاستمرار في تفعيل مبادئ دولة الكويت التوجيهية التي تم اعتمادها في شهر فبراير 2018 في أول اجتماع وزاري للتحالف يعقد في القارة الآسيوية، والتي أكدت على مبادئ منع مصادر تمويل تنظيم داعش وتعطيل قدرته على القيام بالأعمال الإرهابية وتبادل المعلومات بهذا الخصوص، ونقل وتسهيل عودة المقاتلين الإرهابيين الى دولهم، وتقديم كل السبل الممكنة لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمعات.

كما أكد دعم العراق في عملية الانتقال من مرحلة إعادة الاستقرار إلى مرحلة الإعمار المستدامة.