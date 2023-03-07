محققون ألمان يوقعون بشبكة قراصنة الانترنت دبل سبايدر

وقعت مجموعة "دبل سبايدر" لقرصنة الانترنت، التي تنشر الخوف والرعب، في شرك نصبه محققون من ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

ووفقا لمعلوماتهم الخاصة، فقد تعرف المحققون على العقول المدبرة الذين يشتبه أنهم وراء الشبكة الدولية لمجرمي الإنترنت، والذين يقال إنهم مسؤولون عن هجمات قراصنة مذهلة في جميع أنحاء العالم.

وأفاد محققون من مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية ومكتب المدعي العام في دوسلدورف يوم الاثنين بأنه تم إصدار مذكرة توقيف ضد ثلاثة مشتبه بهم، ويخضع ثمانية آخرون للتحقيق. وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 32 و 41 عاما.

وشارك كل من وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" في التحقيق.

ويواجه المتهمون، من بين أمور أخرى ، اتهامات بالهجوم على المستشفى الجامعي في دوسلدورف، ومجموعة فونكه الإعلامية ومنطقة أنهالت بيترفيلد، التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب ذلك.

يشار إلى أن أحد المشتبه بهم،هو روسي يبلغ من العمر 41 عاما، وهو مطلوب أيضا لدى "إف بي أي"، الذي رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض عليه. والجماعة متهمة بارتكاب أكثر من 600 هجوم على مؤسسات في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وتربط الجماعة الإجرامية المسماة "دبل سبايدر "أو "جريف" صلات بروسيا، لكن لا توجد دلائل على وجود جهات حكومية وراء هذه المكائد.

وقال المحققون إن المشتبه بهم كانوا يسعون وراء الملايين من أموال الفدية.

وقال وزير داخلية الولاية، هربرت رول: "إننا نرى أيضا إشارات واتصالات بجهاز الأمن الاتحادي الروسي ومجموعة المرتزقة شبه العسكرية /فاجنر/ بين أفراد في هذه المجموعة الإجرامية".