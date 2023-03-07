مسئول كويتي: لا عوائل كويتية ضمن ذوي الإرهابيين المنقولين إلى دولهم الأصلية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التحالف لمكافحة تنظيم داعش، نافيا وجود عوائل كويتية ضمن ذوي المقاتلين الأجانب الذين تم نقلهم إلى دولهم الأصلية.

وقال العتيبي، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنعقد حاليا في الكويت لمناقشة آخر التطورات الخاصة بجهود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، إن هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تستضيفه دولة الكويت في أقل من عام لمجموعة العمل والتي تترأسها إلى جانب تركيا وهولندا.

وأشار إلى أن موضوع مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تنسيق مستمر واجتماعات وتحديث الآليات واستمرار في العمل، موضحا أن الهدف الاساسي من تشكيل مجموعة العمل في إطار التحالف هو التنسيق لمنع تدفق المقاتلين إلى مناطق النزاع.

ولفت إلى الجهود المبذولة في عملية تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولهم الأصلية بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة ودول اخرى.

وردا على سؤال حول رفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، قال العتيبي إن الموضوع لا يزال يناقش في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.

وحول الرقابة على الأموال التي تتدفق في الخارج ومراقبة التدفق المالي للعمل الخيري الكويتي، ذكر العتيبي أن دولة الكويت مشاركة باتفاقيات دولية خاصة بهذا الشأن وذلك حتى قبل إنشاء التحالف عام 2014، مؤكدا التزام الكويت بهذه الاتفاقيات.

وقال العتيبي إن تنظيم داعش كان يسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق وأن سيطرته الآن تكاد تكون معدومة ولكن خطره لايزال موجودا بأعداد قليلة من الإرهابيين تقوم عبر خلايا صغيرة بالعمليات الارهابية، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنسيق بهذا الشأن.

وكان العتيبي أكد أن الكويت قامت في عدة مناسبات بتأمين وتسهيل نقل عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب من النساء والقصر وإيصالهم، بكل يسر وسلاسة، إلى دولهم عبر قاعدة علي السالم الجوية.

وقال العتيبي في كلمة اليوم خلال الاجتماع: "دولة الكويت بالتعاون مع الشركاء الدوليين ساهمت بنقل قرابة 648 مقاتلا وذويهم من 12 دولة من مختلف القارات منذ شهر سبتمبر 2019".

وأضاف العتيبي أن الاجتماع يهدف إلى العمل على إيجاد آلية واضحة نحو إعادة دمج المقاتلين في مجتمعاتهم وذلك بعد خضوعهم لبرامج تأهيلية تسبقها محاكمات عادلة ومن ثم العمل على إعادة تأهيلهم بالشكل المطلوب بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن الكويت تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وذلك تزامناً مع دورها الفعال كعضو في التحالف الدولي ضد داعش خلال ترؤسها لهذه المجموعة بمشاركة كل من تركيا وهولندا إلى جانب استضافتها للعديد من الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ونقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب، من نساء وقصر، المتواجدين في المعسكرات السورية استشعاراً منها من روح المسؤولية وانطلاقاً من مبدأ التعاون مع الدول الصديقة.

وشدد العتيبي على التزام الكويت بالتنسيق مع دول التحالف الدولي حول أهمية الاستمرار في تفعيل مبادئ دولة الكويت التوجيهية التي تم اعتمادها في شهر فبراير 2018 في أول اجتماع وزاري للتحالف يعقد في القارة الآسيوية، والتي أكدت على مبادئ منع مصادر تمويل تنظيم داعش وتعطيل قدرته على القيام بالأعمال الإرهابية وتبادل المعلومات بهذا الخصوص، ونقل وتسهيل عودة المقاتلين الإرهابيين الى دولهم، وتقديم كل السبل الممكنة لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمعات.

كما أكد دعم العراق في عملية الانتقال من مرحلة إعادة الاستقرار الى مرحلة الاعمار المستدامة.