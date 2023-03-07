ريو تينتو العملاقة للتعدين ستدفع 15 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي

ستدفع شركة التعدين الأنجليزية-الأسترالية العملاقة "ريو تينتو" غرامة قدرها 15 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي بشأن مدفوعات مقدمة إلى خبير استشاري.

وستؤدي العقوبة المدنية إلى تسوية تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن المدفوعات التي تم دفعها إلى مستشار سابق ساعد الشركة في الحصول على حقوق في رواسب خام الحديد الضخمة في غينيا.

ووافقت الشركة على تسديد عقوبة الانتهاكات المزعومة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة دون الاعتراف أو إنكار النتائج التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد تعاقدت ريو تينتو مع مصرفي استثماري فرنسي، هو صديق مقرب من مسؤول حكومي رفيع سابق في غينيا للعمل كمستشار لمساعدة الشركة في الاحتفاظ بحقوق التعدين في منطقة سيماندو الجبلية في غينيا.

وبدأ المستشار العمل نيابة عن ريو تينتو دون اتفاق مكتوب يحدد نطاق خدماته أو إنجازاته.

وفي النهاية تم الاحتفاظ بحقوق التعدين، وتم دفع مبلغ 5ر10 مليون دولار للمستشار مقابل خدماته، والتي لم تتحقق ريو تينتو منها مطلقا.

وكشف تحقيق الهيئة أن المستشار، بصفته وكيل ريو تينتو، عرض وحاول دفع مبلغ 822 ألف دولار على الأقل لمسؤول حكومي غيني فيما يتعلق بجهود المستشار لمساعدة ريو تينتو في الاحتفاظ بحقوق التعدين الخاصة بها.

وعلاوة على ذلك، لم ينعكس أي من المدفوعات للاستشاري بدقة في دفاتر ريو تينتو وسجلاتها، ولم يكن لدى الشركة ضوابط محاسبية داخلية كافية للكشف عن سوء السلوك أو منعه.