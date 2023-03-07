توافد الزوار على متحف القرآن الكريم بمكة

يتوافد العديد من الزوار من داخل مكة المكرمة ومن خارجها على متحف القرآن الكريم، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية لمشروع حي حراء الثقافي، حيث يقع أسفل سفح جبل حراء.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، يُعد المتحف الذي يزوره العديد من ضيوف الرحمن القادمين للعمرة والزيارة، أول متحف متخصص في القرآن الكريم في مكة المكرمة بجوار جبل حراء، الذي نزلت فيه أولى آيات القرآن الكريم على النبي محمد.

ويضم المتحف مقتنيات مميزة ومجموعة من أنفس مخطوطات القرآن الكريم، التي جرى كتابتها في العصور الإسلامية المختلفة، كما يُقدم لزواره شرحًا مطولًا عن كتاب الله تعالى يبين من خلاله عظمته وعالميته ومظاهر الاحتفاء والعناية به، وأثره في حياة المسلمين وفق أسلوب العرض الخاص بالمتاحف وعبر منظومة واسعة ومتكاملة من التقنيات الحديثة.