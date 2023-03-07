الأجهزة التنفيذية بمحافظتي بني سويف والدقهلية تشن عدة حملات لضبط وردع المخالفين للقانون

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي بني سويف والدقهلية عده حملات، تنوعت ما بين تموينية وصحية وبيئية وحملات إزالة مخالفات وتعديات على الأراضي، لضبط وردع وتنفيذ القانون.

في محافظة بني سويف، في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة ناصر سيف النصر، حملة مكثفة، تحت إشراف أحمد عبد الصمد نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك ومسئولي مراقبة الأغذية والإشغالات، وذلك لضبط الأسواق ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن قبل شهر رمضان المبارك.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير معلوم مصدرها وقد شملت (زبدة، مخلفات مصانع من شرائح البطاطس، مخلل، سردين، ألبان فرز غير مصرح بتداولها، كراتين زبدة مجهولة المصدر)، كما تمكنت الحملة من ضبط تجميع 200 كيلوجرام سكر تموين مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الإطار ذاته، واصلت لجنة حماية المستهلك بالمحافظة جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها والتي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة أشرف سامي السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى

وقد أشرف سامي علام السكرتير المساعد على حملة مفاجئة للرقابة تموينية والصحية بمدينة بني سويف، وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومسؤولي التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة وشئون المناطق وأعضاء اللجنة .

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن 150 كيلوجرام لحوم مجمدة، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غلق وتشميع أكاديميتين تمريض "بدون ترخيص".

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية من السكر والزيت والأرز، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.



وفي محافظة الدقهلية، أكد المحافظ الدكتور أيمن مختار أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحال بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

أسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، عن تحرير 84 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالمحافظة بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه مختار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس وميت غمر ومنية النصر ونبروه حي غرب المنصورة ومركز المنصورة ومحلة دمنه، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محضر واحد غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم إعطاء بون صرف و21 محضر عدم وجود سجل ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و8 محاضر تصرف في دقيق و36 محضر نقص و20 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين ذبح خارج السلخانة ومحضرين عدم وجود شهادة صحية ومحضر سلع بدون بيانات ومحضرين عدم وجود سجل صناعي وواحد محضر عدم تمكين حملة ومحضرين عمل أكازيون بدون تصريح، وتم التحفظ على 100 كيلوجرام فراخ و50 كيلوجرام بانيه و22 كيلوجرام لحم بلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة طلخا بإشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة وبنطاق حي غرب المنصورة بإشراف ومتابعة محمد أمين رئيس الحي وبمدينة محلة دمنه بإشراف ومتابعة أحمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنصورة والمنزلة والسنبلاوين وتمي الأمديد لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مضيفا بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.