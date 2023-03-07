الرئاسة الفلسطينية: عمليات القتل اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال حرب شاملة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعب فلسطين، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مخيم جنين، من اقتحام قوات الاحتلال وقتلها وإصابتها لعدد من المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة وتدمير لكل شيء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، أكد أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار.

وقال إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال؛ تؤكد مجددا سعي الحكومة الإسرائيلية لإفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، التي يصر الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بها.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري، والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعب فلسطين، مؤكدا أن الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لحل أزمات المنطقة.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 6 شهداء وما يزيد عن 10 إصابات.

وذكرت أن «مستشفى جنين الحكومي استقبل ٦ شهداء و٧ إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن».

ولفتت إلى أن «مستشفى ابن سينا التخصصي استقبل إصابة خطيرة في الحوض، وإصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة».