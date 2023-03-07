 ضبط 37 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 37 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 12:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 12:18 م
نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 37 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.

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