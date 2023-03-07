إقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الطيران البرتغالية

قررت الحكومة البرتغالية إقالة مانويل بيجا رئيس مجلس إدارة شركة الطيران المملوكة للدولة تي.أيه.بي وكريستين أورميريه ويدنر الرئيسة التنفيذية للشركة بعد تقارير عن تعويضات تم دفعها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخروج من الشركة في العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرناندو ميدينا وزير النقل البرتغالي قوله في مؤتمر صحفي بلشبونة اليوم الاثنين إن لويس رودريجز سيشغل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحكومة أمرت بإجراء تحقيق مع الشركة عقب ظهور تقارير عن قيامها بدفع حوالي 500 ألف يورو (534 ألف دولار) إلى عضو مجلس الإدارة ألكسندرا رايس لتخرج من الشركة التي حصلت على مساعدات حكومية بأكثر من ملياري يورو.

واستقال نونو سانتوس وزير البنية التحتية البرتغالي معلنا تحمله المسؤولية السياسية عما حدث.

يذكر أن أورميريه وايدن فرنسية الجنسية وتولت منصب الرئيس التنفيذي في 2021 بعد أن كانت تعمل في شركة الطيران الفرنسية أير فرانس وأدارت عددا من شركات الطيران الإقليمية منها فلاي بي. وكانت مسؤولة عن إعادة هيكلة شركة تي.أيه.بي قبل أن تعثر الحكومة البرتغالية على مشتر لها. وكما كان الحال في كل شركات الطيران اضطرت تي.أيه.بي إلى وقف أغلب رحلاتها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عامي 2020 و2021 وتكبدت خسائر فادحة وحصلت على مساعدات حكومية كبيرة.