رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يؤكد استمرار أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بدنشواي

تفقد طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الخميس، برفقة محمد الشيخ، رئيس الوحدة القروية بدنشواي، أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بشوارع قرية دنشواي ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع؛ لما يشكله الحفر بالشوارع من عبء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.

وقال رئيس المدينة في تصريح لـ "الشروق "، إنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالقرية في الوقت المقرر، مؤكدا متابعته الدورية والميدانية للوقوف على جميع المعوقات وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة الانتهاء من المشروع.

وأوضح أن الصرف الصحي يعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المبادرة ومن أكثرها تكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ولما له من أثر كبير في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.