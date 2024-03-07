مصادر دبلوماسية: كندا سوف تستأنف تمويل أونروا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية في نيويورك، أن كندا سوف تستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الإذاعة العامة الوطنية الكندية "سي بي سي" في وقت سابق أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تعتزم تقديم مبلغ مقرر بقيمة 25 مليون دولار كندي (19 دولار أمريكي) إضافة إلى تقديم تمويل إضافي.

وقالت "سي بي سي" نقلا عن مصدر حكومي، إن مسئولين كنديين تلقوا تقريرا مؤقتا من الأمم المتحدة يفحص مزاعم بأن عاملين في أونروا شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال المصدر لـ"سي بي سي"، إنه استنادا إلى تلك المعلومات، تشعر الحكومة الكندية بالارتياح بشأن استئناف التمويل.

كانت كندا قد انضمت إلى العديد من المساهمين الرئيسيين الآخرين للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، في تعليق التمويل للأونروا بعد أن كشفت إسرائيل في يناير عن معلومات تفيد بأن حوالي 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه المزاعم بأنها ذات مصداقية وتعهد بإجراء تحقيق كامل. وأنهت أونروا التعاون مع العديد من موظفيها.

وتلبي أونروا منذ عام 1949 احتياجات اللاجئين الفلسطينيين حيث تقوم بتشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية. ويعمل بها حوالي 30 ألف موظف، منهم 13 ألفا في قطاع غزة.

ويرى مراقبون أنه لا يوجد في الوقت الحالي بديل للوكالة في المنطقة. ودعت إسرائيل إلى تفكيك أونروا.