 بيطري قنا يضبط 65 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها بالأسواق - بوابة الشروق
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بيطري قنا يضبط 65 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها بالأسواق

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 3:12 م

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية؛ للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن الحملة نجحت في تحرير محضرين داخل مركز قنا، بإجمالي وزن 65 كيلوجراما لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم؛ لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائي سواء صحيا أو ماديا.

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