علماء أوروبيون: فبراير تاسع شهر على التوالي يسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

قال علماء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن شهر فبراير أصبح الشهر التاسع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة عالميا.

وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن العالم شهد أحر شهر فبراير على الإطلاق الشهر الماضي.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 54ر13 درجة مئوية، وهو ما يزيد بمقدار 81ر0 درجة عن المتوسط للسنوات الـ 30 الماضية. كما كان أعلى بمقدار 12ر0 درجة من أحر فبراير السابق الذي تم قياسه على الإطلاق في عام 2016.

وسجلت الأرض أدفئ عام لها على الإطلاق في عام 2023، متجاوزة عام 2016 بهامش كبير.

وأعلنت خدمة كوبرنيكوس في يناير أن الاحترار العالمي تجاوز الآن 5ر1 درجة في المتوسط لأول مرة على مدى 12 شهرا، من فبراير 2023 إلى يناير 2024، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

لكن هذا لا يعني حتى الآن أن هدف 5ر1 درجة المحدد في اتفاقية باريس لعام 2015 قد تم تجاوزه ، حيث يتم استخدام متوسط طويل الأجل لتحديد المعيار.

وتعود البيانات التي استخدمتها خدمة كوبرنيكوس إلى عام 1950، ولكن تتوفر أيضا بعض البيانات السابقة.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس المناخية التابعة للاتحاد الأوروبي بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض والغطاء الجليدي البحري وهطول الأمطار. وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.