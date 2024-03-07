مسلحون يهاجمون نقطة عسكرية لقوات قسد بشرق سوريا

هاجم مسلحون محليون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالاسلحة الرشاشة بريف دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي وريدة ببلدة الجرذي الغربي شرقي دير الزور، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأشار المرصد السوري إلى أن عناصر "قسد" استهدفت يوم الاثنين الماضي مواقع ونقاط أمنية لعناصر من قوات النظام ومسلحين محليين في بلدة بقرص غرب الفرات؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستهدافات متبادلة من الطرفين.