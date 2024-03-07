قالت إيناس حمدان مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة (الأونروا)، إن الأوضاع في قطاع كارثية لأبعد ما يمكن تصوره وتحديدًا في مناطق شمال القطاع.



وأضافت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك أطفالا أصبحوا يموتون من الجوع وليس من القصف.



وأشارت إلى أن هذه المناطق لا يوجد بها ما يكفي لسد جوع الأطفال ولا الكبار، موضحة أن المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والأرز وغيرهما غير متوفرة إطلاقًا.



ولفتت إلى أن سكان غزة اضطروا لتناول أعلاف الحيوانات وحشائش من الأرض، مؤكدة وجود مقاطع مُصوّرة توثّق هذه المشاهد.



ونوهت بأنّ المجاعة واقعة بالفعل في شمال قطاع غزة، موضحة أن الوكالة لم تتمكن من إدخال المساعدات الأساسية والضرورية لهذه المناطق منذ خمسة أسابيع.