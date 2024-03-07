شرطة ستوكهولم تعتقل 4 مشتبه بهم بالإرهاب

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اعتقل مسئولو الأمن في السويد أربعة أشخاص بالقرب من العاصمة ستوكهولم، بتهمة التحضير لارتكاب جريمة إرهابية، حسبما أفاد جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" اليوم الخميس.

وأضاف المسئولون: "السلطات اكتشفت علاقة بين أنشطة الأشخاص الأربعة والتطرف الإسلامي العنيف والجريمة المنظمة في السويد".

وأفادت التقارير بمداهمة جهاز "سابو" والشرطة السويدية، منزل في مدينة تيريسو.

وأشارت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" إلى أن الشرطة تحقق في القضية منذ فترة.

وقالت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، إنه سمع أصوات انفجارات عندما اقتحمت فرقة الشرطة المبنى.

وتم أيضا توجيه اتهام للمشتبه بهم الأربعة بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالأسلحة، وقال التقرير إن الشرطة داهمت منازل أخرى أيضا.