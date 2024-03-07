بدء إضراب جديد لسائقي القطارات في مختلف أنحاء ألمانيا

بدأ سائقو القطارات في ألمانيا صباح اليوم الخميس إضرابا جديدا يستمر 35 ساعة بسبب النزاع حول الأجور مع إدارة شركة السكك الجديدية الألمانية "دويتشه بان" الأمر الذي يهدد بشلل أجزاء كبيرة من خطوط القطارات طويلة المدى والإقليمية بالشلل.

وحذرت دويتشه بان المملوكة للدولة من أن الإضراب يمكن أن يكون له "تأثير هائل" على أنشطتها، حيث لن تتمكن من تشغيل أكثر من 20% من قطاراتها اليوم وغدا.

في الوقت نفسه سيتباين تأثير الإضراب على الخطوط الإقليمية من منطقة إلى أخرى.

كان سائقو قطارات نقل البضائع قد بدأوا إضرابهم مساء أمس.

وهذا هو الإضراب الخامس بسبب الخلاف القائم منذ شهور بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمان "جي.دي.إل" وشركة دويتشه بان. وانسحبت النقابة من أحدث جولة مفاوضات يوم الخميس الماضي بعد 4 أسابيع من الاجتماعات المغلقة في حضور وسطاء من خارج النقابة والشركة.

ويتركز الخلاف بين الجانبين حول مطلب النقابة الأساسي بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية من 38 ساعة إلى 35 ساعة مع احتفاظ السائقين بالأجر الكامل.

وتعاني ألمانيا من سلسلة إضرابات عمالية في قطاع النقل طوال الأشهر الأخيرة مما أثر على كل شيء من نشاط الحافلات المحلية إلى القطارات وخطوط المترو والقطارات فائقة السرعة وأكبر مطارات ألمانيا.