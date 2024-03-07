المرصد السوري: مقتل 34 شخصا وفقدان 50 آخرين جراء هجوم مسلح في بادية دير الزور

أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان بأن هجوما نفذه مسلحون "يرجح أنهم تابعون لخلايا تنظيم "داعش"، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، أسفر عن مقتل 34 شخصا وفقدان 50 آخرين.

ووفقا لما ذكره "المرصد السوري"، اليوم الأربعاء، وقع الهجوم في كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرة عدد من المدنيين في المنطقة، أثناء جمع مادة "الكمأة"، حيث جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين خلايا "التنظيم" وعناصر "الدفاع الوطني"، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك.

وأضاف المرصد أن الهجوم أسفر كذلك عن وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج.