الإمارات: الإفراج عن 735 نزيلا بالمنشآت العقابية بمناسبة شهر رمضان

أعلنت الإمارات، الإفراج عن 735 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من عدة جنسيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قرر الإفراج عن 735 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأضافت أن أمر الإفراج عن النزلاء يأتي في إطار حرص رئيس الإمارات على إعطائهم فرصة؛ لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.