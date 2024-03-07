 فون دير لاين تقود حزب الشعب الأوروبي في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي - بوابة الشروق
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فون دير لاين تقود حزب الشعب الأوروبي في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 2:02 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 2:02 م

اختار حزب الشعب الأوروبي المحافظ، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مرشحة له لقيادة الحزب في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو المقبل.


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