فون دير لاين تقود حزب الشعب الأوروبي في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي

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اختار حزب الشعب الأوروبي المحافظ، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مرشحة له لقيادة الحزب في حملة انتخابات البرلمان الأوروبي، في يونيو المقبل.