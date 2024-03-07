تقرير إسرائيلي: أمريكا تمنع فرض أوروبا عقوبات مرتبطة بالتسلح على إسرائيل

قالت القناة 13 الإسرائيلية، الخميس، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أن الولايات المتحدة تمنع أوروبا من فرض عقوبات على تل أبيب، فيما يتعلق بالتسلح.

والتقى جانتس خلال الأيام القليلة الماضية في واشنطن، مع نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد اوستن، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "الأزمة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعمقت في الأسابيع الأخيرة، وتتحول إلى غضب حقيقي".

وقالت: "خلال الاجتماعات التي عقدها الوزير بيني غانتس في الولايات المتحدة مؤخرا، أعرب كبار أعضاء إدارة بايدن عن عدم ثقتهم في الحكومة وتصرفاتها".

وأضافت: "كانت القضية الرئيسية التي تم طرحها، هي القضية الإنسانية في قطاع غزة، والتي تعتقد واشنطن أن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجلها".

وتابعت: "قال المسؤولون الأمريكيون لجانتس: أبلغنا نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أنه في نهاية يناير ستنتقل الحرب إلى المرحلة الثالثة، ولكن من الناحية العملية، فإن هذا ليس ما يحدث حقا، بل على العكس، من المتوقع أن يتم توسيع النشاط إلى رفح".

وأردفت: "أوضح غانتس لكبار المسؤولين صراحة، أن إسرائيل لا يمكنها التخلي عن الوصول إلى رفح وأن هذه الخطوة ضرورية".

كما أشارت القناة إلى ضغوط أمريكية على أوروبا، لمنع قرار فرض عقوبات على إسرائيل فيما يتعلق بالتسلح.

وقالت: "قال المسؤولون الأمريكيون: نحن نمنع أوروبا مع التركيز على بريطانيا، من فرض عقوبات على إسرائيل فيما يتعلق بالتسلح".

وأضافت: "في حال فرضت مثل هذه العقوبات بالفعل، فإنهم يقولون في الولايات المتحدة: لا يمكننا أن نتجاهلها، وعلينا أن نتحرك أيضاً".

وتابعت: "قال لهم جانتس: لا تستخدموا هذه القضية، لا توقفوا عمليات التسليح".

ولفتت الى أن "المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنه على الرغم من الغضب من التصرفات الإسرائيلية، إلا أنه لا توجد نية لوقف الأسلحة".

وكان غانتس توجه لاحقا إلى بريطانيا حيث أنهى جولته الخارجية اليوم الخميس.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على ما أوردته القناة الإسرائيلية.